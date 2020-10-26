特朗普絕望了？拜登獲勝機會達創紀錄87.6%

外國傳媒報道，根據民調分析機構FiveThirtyEight的選舉預測模型，拜登在選舉人團選舉中獲勝的機率從10月25日的87.1%，升至創紀錄的87.6%；預計他將贏得538張選舉人團票中的334票。

該模型估計特朗普的獲勝機率為11.9%，低於10月25日的12.3%。

根據該模型10月26日的運行結果，特朗普有3.6%的機率贏得普選票，拜登為96.4%。特朗普全國民調平均支持率在10月26日達到42.7%，與10月25日持平；拜登的全國民調平均支持率在10月26日達到52%，與10月25日持平。

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