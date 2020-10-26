港股前瞻︰新股沖喜　本周或上試26000點

陳氏指，若特朗普當選連任總統，以科技股為主的美國納指會相對做好，因為市場對特朗普的執政較熟悉，加上其對手拜登早就表明主張提高個人及企業稅收。但無論結果如何，納指都難破12,000關口，料香港科技股投資氣氛會有所降溫，毋須急於吸納。他認為，國際金價及金礦股值得憧憬，可在現階段進場作對沖。

大華繼顯執行董事梁偉源則預計，由於投資者資金集中部署即將招股的螞蟻集團，料恒指將在25,000至近25,300點水平上落。他認為，大選在未來十日都未會對港股造成大影響，反而市場目光聚焦在內地本周舉行的五中全會，料中央會推出政策支撐個別產業，如推動國內消費，因此看好內需、環保及科網板塊。

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