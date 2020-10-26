港股前瞻︰新股沖喜 本周或上試26000點
2020年10月26日 23:13
東網電視更多新聞短片
距離美國總統大選僅餘一星期，更撞正新一批通脹掛鈎債券(iBond)及有望成為史上集資額最大新股的螞蟻集團(06688)齊齊「抽水」。分析認為，市場觀望氣氛濃厚，大戶或散戶皆不會在現階段有大動作交投，港股短線上升空間有限。
悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，上周恒指總算企穩在24,800點，本周有望上升至26,000點才遇阻。認購iBond的資金皆來自偏謹慎的投資者，不會對大市有太大影響，反而螞蟻集團招股有望帶動阿里巴巴(09988)股價上揚，繼而短暫推高大市。不過，他提醒，現時市場仍維持審慎態度，「唔夠膽向上衝太多」，成交亦未會明顯大漲。
陳氏指，若特朗普當選連任總統，以科技股為主的美國納指會相對做好，因為市場對特朗普的執政較熟悉，加上其對手拜登早就表明主張提高個人及企業稅收。但無論結果如何，納指都難破12,000關口，料香港科技股投資氣氛會有所降溫，毋須急於吸納。他認為，國際金價及金礦股值得憧憬，可在現階段進場作對沖。
大華繼顯執行董事梁偉源則預計，由於投資者資金集中部署即將招股的螞蟻集團，料恒指將在25,000至近25,300點水平上落。他認為，大選在未來十日都未會對港股造成大影響，反而市場目光聚焦在內地本周舉行的五中全會，料中央會推出政策支撐個別產業，如推動國內消費，因此看好內需、環保及科網板塊。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！