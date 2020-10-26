摩通：特朗普勝出可推高標指至3900點

美國大選結果無法預測，摩根大通首席美股策略員Dubravko Lakos-Bujas預期，若總統特朗普成功連任，在最樂觀情況下標指年底將升見3,900點，較其基本標指年底預測高出近300點，相比上周五(23日)收市有12.5%上漲空間。

雖然不少市場人士認為民主黨大勝會加速落實大型財政刺激方案，利好股市，但Lakos-Bujas認為，特朗普獲勝才是最有利美股的結果，指出民主黨大勝短期而言對股市的影響屬中性，因為雖然會帶來正面因素如較大型的財政刺激和基建開支，但亦會帶來負面因素，如企業稅上升。

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