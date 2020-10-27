【國金專題】受惠鐵礦石黃金出口飆　澳元半年彈34%勢續上

儘管澳洲持續近30年的經濟擴張期，於今年較早前因疫情爆發而告一段落，但澳元意外地成為疫情下表現最強勁的主要貨幣之一。澳元於9月1日曾高見74.14美仙，創2019年初以來新高，較3月中約55美仙的近廿年低位勁彈逾34%。自2月以來，澳元以貿易加權計亦升值逾8%，反映兩大主要出口──鐵礦石和黃金價量齊升。有分析認為澳元未來尚有上升空間。

鐵礦石是澳洲最重要出口，而中國內地是最大買家，由於疫情受控，當地經濟活動較其他地區復甦得快，對澳洲鐵礦石需求保持強勁，價格亦出乎意料衝上每噸130美元的六年高位，對澳元帶來重大支持。澳洲政府估計，今年鐵礦石出口金額將首次突破千億澳元大關。

澳洲另一主要出口商品是黃金，亦受惠避險投資需求，刺激價格在8月升穿2,000美元。澳洲7月黃金出口按月增55.2%，至35.45億澳元的新高，並是22年以來首次超過煤炭出口。基於環球經濟前景不明朗，加上近年澳洲黃金開採投資增加，專家估計澳洲黃金出口收入將持續向上。

富國銀行外匯策略員Erik Nelson指出，中國是當前全球最大增長引擎，澳洲向中國提供大量原材料，若以基本因素而言，澳元匯價合理，並預期進一步向上。

事實上，澳洲近年貿易狀況良好，澳洲已錄得逾30個月貿易盈餘，未受到中美貿易戰及疫情的影響。雖然疫情下澳洲實施入境限制，打擊澳洲200億澳元的教育出口，但與此同時，澳洲國民亦被迫留在國內放假消費，抵銷了有關影響。

由於出國旅遊的澳洲人多過入境訪客，令澳洲旅遊淨收益一直處於負數，西太平洋銀行外匯策略員Sean Callow指出，機場一片冷清，把原本兌成外幣的澳元鎖在澳洲內。

西太平洋銀行預期澳元在2021年底將升至80美仙，該行首席經濟師Bill Evans表示，澳元自3月起開始的升浪，部分與中國經濟強勁復甦有關，料升勢可能維持兩年，他並估計澳洲今年經常帳盈餘將達460億澳元，進一步支持澳元匯價。

另分析認為，澳元強勢的另一主要因素是澳洲央行貨幣政策取向。自3月以來，當局雖然維持基準利率接近零水平，並把三年期國債孳息目標控制於0.25厘目標，惟央行行長洛威表明，將利率降至負數的機會不大。

相反，其他經濟體已經或考慮推行負利率，其中鄰國新西蘭央行表示，負利率是具效力的貨幣刺激措施，而英倫銀行9月議息後亦透露，該行討論過負利率的效用，並作相關準備。

洛威早前在國會上表示，希望澳元匯價向下以支持經濟，但市場相信，澳洲央行干預匯市機會不大，因為澳元目前並非過度升值，即使當局拋售澳元亦難以發揮作用。

不過，澳洲與中國交惡令澳元後市存隱憂，因為該國約四成出口輸往中國。澳洲銀行預期澳元數年內升至80美仙，但該行外匯策略主管Ray Attrill指出，若兩國摩擦擴大，並波及重要出口如鐵礦石或天然氣，將令市場擔心澳元前景。

【與華交惡 市場憂礦業遭報復】

疫情今年爆發後，澳洲要求國際社會對疫情起因進行獨立調查，觸怒中國政府，兩國關係陷入低谷。中國已對部分進口澳洲農產品實施限制或加徵關稅，但市場關注會否對澳洲最重要的礦產出口採取報復行動。

曾任職澳洲貿易部門的J Capital Research合夥人Tim Murray認為，中國當局基於澳洲的政治立場，實行明顯的報復策略，會嚴重打擊澳洲，因為礦產是當地重要出口，但一些澳洲礦產並非中國重要的進口來源。

以電煤為例，中國基本上自供自給，只有小部分依靠進口，而澳洲僅佔中國今年電煤進口不足四分一。事實上，自2019年起，澳洲輸華電煤持續受刁難，運煤船隻不時在中國港口出現延誤。

而用於煉鋼的焦煤，中國礦場的自給自足率少於一半，六成進口仍靠澳洲。至於澳洲佔中國今年近半液化天然氣(LNG)進口，部分來自中資石油巨企在澳洲合營項目，加上供應合約年期簽訂至2030年或以後日子，令澳洲LNG會否受到中國抵制的情況變得複雜。

可以肯定，中國對澳洲的鐵礦石依賴中短期將無法替代。中國約62%鐵礦石進口來自澳洲，拋離緊隨其後的巴西，佔有率不足兩成，而巴西的鐵礦石開採近年受礦難事故打擊，加上受疫情影響，無法增加出口。一些非洲大型鐵礦石項目需投入巨額資金及時間去興建相關基礎設施，而且政治風險不低，供應可靠性受到質疑。

澳洲礦產部長Keith Pitt表示，採礦業現時是澳洲經濟的亮點，大致維持超過24萬個直接聘用職位。他相信，澳洲能承受其他資源供應國包括非洲的競爭，當局亦尋求不同貿易夥伴，包括加入跨太平洋夥伴全面及進步協定(CPTPP)，以及與歐盟和英國磋商貿易協議。

【澳洲料農產品輸出挫一成】

澳洲地大物博，農業發達，是全球主要農產品出口國，惟受到疫情影響，加上與中國關係日益惡化，澳洲政府預測，今年農產品出口將跌10%，至435億澳元(約2,472億港元)。

澳洲禁止華為參與興建當地的5G網絡後，中國今年先後禁止來自澳洲多個屠場的牛肉進口，以及對澳洲大麥徵收80.5%反傾銷補貼稅，均被指背後含政治動機。荷蘭合作銀行食品及農業研究主管Tim Hunt稱，中國當局從未承認上述是報復行動，但據至少十年的往績，農產品貿易被中國作為政治手段。

澳洲政府料，當地用於飼養牲畜的大麥價格將跌至每噸230美元，較國際價格低17%，反映中國開徵的關稅影響，並需開拓其他市場。

此外，澳洲農業面臨的另一挑戰是勞工出現嚴重短缺。一直以來，透過工作假期簽證入境澳洲的旅客，主要來自歐美和亞洲的年輕人，以及大洋洲島國的季節性勞工，是澳洲農場臨時工的主力，尤其在收割季節。

然而，現時澳洲的嚴格入境限制，令很多農作物可能因工人短缺，任由在田裏腐爛，甚至威脅糧食安全。當中估計以規模130億澳元的蔬果業最受打擊，因為幾乎完全依賴每年4萬名外勞，業界正爭取當局豁免入境限制，或延長已入境人士的簽證等。

澳洲農業相關部門政府指出，疫情對當地農業的最大問題和風險集中於供應鏈方面。澳洲國立大學研究員Michael Rose相信，雖然澳洲人不會捱餓，但部分蔬果的選擇或會減少，價格將會上升，而農戶面臨困境。

【中國買家縮 恐礙樓市前景】

澳元表現預期向好，反而會讓海外樓市買家因為匯兌問題而卻步，令樓市陷困！事實上，在疫情爆發之前，海外投資者對該國樓市的投資就已大幅下跌10億澳元(約54億港元)。

澳洲外商投資審查委員會(FIRB)發表的報告顯示，上一財年(2018至2019年度)海外投資者在澳洲房地產交易量按年下跌了11%，僅9,295宗，而這情況有可能在今年度繼續惡化。

當地媒體指出，海外投資者對澳洲樓市興趣下降主要有兩大原因。第一，受疫情影響，樓市啟動項目數量減少及邊境的持續關閉，將進一步減少海外買家的投資意願。第二，澳洲政府頒布的相關投資政策加劇了投資者的流失。

麥格理銀行前房地產主管Bill Moss警告，今年3月澳洲政府為了收緊海外投資而啟動的FIRB零審查門檻，將令房地產行業在內的部分行業難以為繼。

數據顯示，去年會計年度，中國投資者在澳洲住宅、商用建築、房屋拍賣投入達61億澳元。但在今年，中國買家對澳洲樓的熱情已降溫，數據顯示，海外主要投資者群體中，九月中國買家對澳洲房地產的搜查量已按年降49%。

房地產產業在澳洲經濟佔有一席之地，樓市下滑對澳洲經濟的影響不容輕視，數據顯示，僅住宅建築行業就為澳洲國內生產總值(GDP)貢獻約6%。可以預見的是，在海外投資者對澳洲樓市興趣逐漸下降之後，該國經濟恐會受到影響。

【海外移民驟減 GDP難反彈】

除了海外買家問題，移民驟減也令澳洲經濟前景添憂。自新冠肺炎疫情在今年初爆發以來，澳洲已有近30萬臨時居留簽證者離境，且進入澳洲的外來移民數量銳減，使澳洲淨移民人數成為負數，為過去70年以來第一次。由於澳洲一向依靠移民支撐經濟活動，故經濟學家憂慮當地經濟復甦路更崎嶇。

專家指，在過去兩年，澳洲實際經濟增長約2至2.5%，當中接近1%是移民帶來。一般來說，每年在澳洲居住的海外移民人口會較前一年增加1%，使澳洲總人口增1%，當人口增1%，國內生產總值(GDP)亦增1%。在過去幾年的多個季度中，移民佔了人口增長三分二。換言之，當地經濟靠移民支撐。

就此，當地金融機構CommSec高級經濟學家Ryan Felsman表示，即使整體移民數量僅減少10%，也會對澳洲的經濟帶來重大衝擊。

據當地政府估計，受疫情影響，淨移民人數將從去年財政年度的15.4萬人，銳減至2020至2021財年的3.1萬人。疫情不僅打亂了穩定增長的移民人數，更大幅降低了生育率，料明年出生人數可能降至8.3萬人，較疫情出現前預測的明年出生人數為45.5萬人大減。

事實上，澳洲自30年前經濟衰退後，一直依賴人口增長來支持經濟。難怪許多當地專家警告，移民減少將影響澳洲經濟從衰退中復甦的步伐。對於世界上大多數國家來說，沒有移民並不重要，但對澳洲來說，移民與樓市及高等教育等行業唇齒相依，料利率至少在2024年中之前，會保持在歷史低位。

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