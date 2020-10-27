東方日報B1：重磅中資股泊港「避風」　螞蟻入場費4040元

螞蟻「A＋H」股進入招股階段，兩地共集資額約2,872億元，為世界新紀錄，公司市值達2.43萬億元。H股擬發行16.7億股，招股價每股80元，一手50股，每手入場費約4,040元，招股期由周二至周五，預計11月5日「A＋H」同日首掛。A股招股價為每股68.8元人民幣。

券商及銀行各出奇招吸客，盛寶銀行旗下盛寶金融主打「零息」吸客，投資者透過該行的手機應用程式認購螞蟻，提供高達九成孖展和零利率，優惠限抽10手，認購費100元。互聯網券商華泰國際漲樂全球通已預留400億元孖展額，客戶最多可借約97%孖展；華盛證券限量100個95%孖展成數額度已「爆滿」，將為合資格用戶預留最高50萬元的孖展額度。

本地券商方面，輝立証券首階段預留150億元，將視乎情況再加碼。輝立証券企業融資副經理陳英傑透露，已接獲70億元孖展預訂，暫時不提供95%孖展成數；至於一向免入錢認購優惠則會如常。時富則預留50億元，其中30億元已獲預留。耀才證券預留350億至400億元孖展，視乎認購情況再「加碼」，希望能做到500億元。

銀行亦擬分一杯羹，滙豐銀行表示，將為個人客戶預留逾1,000億元孖展額，透過該行投資全速易應用程式、網上及流動理財認購均可豁免手續費。中銀香港也推出新股認購優惠及融資服務，客戶經手機及網上銀行以新股融資認購可借九成孖展，息率0.5厘，最低借款額為10萬元，免收認購手續費。恒生銀行將為個人客戶預留充裕資金作新股貸款認購螞蟻，透過手機應用程式認購，可獲豁免手續費。

事實上，不少散戶已磨拳擦掌，滙豐銀行及十一間券商合共為螞蟻預留近三千億元孖展額，當中至少100億元已獲預訂，市場預計其最終凍資額或高達近萬億元，勢破盡紀錄！

受惠資金部署認購新股，港元月內強勢不斷。港元匯價周一再度觸發7.75強方兌換保證，金融管理局入市承接美元沽盤，向銀行體系注入31億港元，銀行體系總結餘將於周三增至4,178.3億港元。金管局年內已逾八十度入市，向銀行體系注入近3,500億港元。

另外，外媒引述消息報道，字節跳動內部已就分拆抖音上市進行討論，並與數家投行商談可能性，而投行已針對計劃進行研究及分析。該公司表示，正考慮部分業務上市計劃，但未有最終決定。

今年8月曾有報道指，基於中美關係日趨緊張，字節跳動正考慮把中國業務在香港或上海上市，項目估值或超過1,000億美元(約7,800億港元)。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299