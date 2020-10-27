【專訪】華泰：中概股「回家」熱潮料到明年
2020年10月27日 00:10
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朱亞莉看好第四季新股市場，料中概股熱潮至明年中。
中美角力令中資巨無霸湧港，新股市場再掀熱潮，華泰國際漲樂全球通負責人朱亞莉接受傳媒訪問時表示，看好香港第四季新股市場表現，相信市場聚焦在生物科技、新經濟企業、消費類等板塊新股，而已在美國上市的中資概念股「回家」之路可持續至明年。
她解釋，香港新股市場在過去11年間，有7年榮登全球集資額榜首。而自香港交易所(00388)於2018年改革上市新規，容許同股不同權(WVR)股份、尚未有盈利或收入生物科技企業，以及大中華公司來港第二上市，已刺激許多優質企業來港意欲，目前觀察到許多中資新經濟公司已首選在港掛牌，當中包括螞蟻集團，可見香港市場極具吸引力，主要是投資者的多樣性。
她說：「根據港交所的公開信息，49%是本地投資者，51%是來自於香港以外的海外投資者，從機構和個人的構成而言，也是相對比較多樣化的，所以對於上市公司來講是好的考量。」她續稱，市場上投資者愈多樣性，愈能對二級市場上的流動性帶來支持。
事實上，中美關係進一步惡化，令大批中概股部署回歸香港作第二上市。今年已迎來京東(09618)、百勝中國(09987)、中通快遞(02057)等7家企業 ，而萬國數據(09698)及新東方教育亦即將掛牌。朱亞莉坦言，地緣政治「每天不斷地變化」，難以預測中美關係去向，而11月3日的美國總統大選結果，亦會對整體情況產生微妙變化。不過，宏觀而言，中美摩擦持續的時間可能會較市場預期長，或有更多中概股選擇回流中國，而企業來港作第二上市亦是合理的選擇，料情況至少持續至明年中。
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