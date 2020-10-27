【專訪】華泰：中概股「回家」熱潮料到明年

中美角力令中資巨無霸湧港，新股市場再掀熱潮，華泰國際漲樂全球通負責人朱亞莉接受傳媒訪問時表示，看好香港第四季新股市場表現，相信市場聚焦在生物科技、新經濟企業、消費類等板塊新股，而已在美國上市的中資概念股「回家」之路可持續至明年。

她說：「根據港交所的公開信息，49%是本地投資者，51%是來自於香港以外的海外投資者，從機構和個人的構成而言，也是相對比較多樣化的，所以對於上市公司來講是好的考量。」她續稱，市場上投資者愈多樣性，愈能對二級市場上的流動性帶來支持。

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