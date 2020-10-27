德國股市收挫468點　SAP下瀉近22%

歐股收市受壓，英國富時100指數收報5,792點，跌68點或1.16%；德國DAX指數收報12,177點，跌12,177點，跌468點或3.71%；法國CAC指數收報4,816點，跌93點或1.9%。

近日歐洲地區的新冠肺炎疫情持續升溫，法國在過去周日的新增確診個案創歷史新高；意大利宣布酒吧提早關閉，而公共體育場所亦會關閉；至於西班牙發布全國宵禁以應對疫情進一步惡化。

個股方面，德國軟體巨頭SAP放棄中期盈利目標，並警告公司業務在疫情影響下，可能需要比預期更長時間來復原。SAP股價急跌21.94%，收報97.5歐元。

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