道指急挫逾900點　微軟跌逾3%

美國大選臨近，加上歐美地區新冠肺炎疫情持續反彈，投資者保持審慎觀望態度，美國股市周一(26日)大幅受壓。道指最新報27,432點，跌902點或3.19%；標指最新報3,371點， 跌93點或2.7%；納指最新報11,242點， 跌305點或2.65%。

美國單日新冠肺炎確診個案創新高，旅遊股受創，嘉年華郵輪和皇家嘉勒比股價分別挫9.28%和12.22%。

大型科技股方面，將於本周公布業績的蘋果公司(Apple Inc.)、亞馬遜和微軟股價分別跌1.53%、1.29%和3.44%。

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