世貿裁定美國對華加徵關稅屬非法　特朗普政府提出上訴

外媒報道，世界貿易組織(WTO)裁定美國對中國加徵關稅屬非法，美國政府當地時間周一(26日)對此提出上訴。

該裁決認定，美國對超過2340億美元中國出口商品加徵關稅的做法違反了國際規則，美國此舉令世貿組織的裁定基本失效。

9月15日，世貿組織專家組就中方訴美301關稅措施世貿爭端案發布專家組報告，認定美方涉案徵稅措施違反世貿組織義務。

此外，世貿正式授權歐盟對40億美元的美國商品徵收關稅，以報復美國非法補貼飛機製造商波音。世貿的決定，標誌歐盟在世貿掃清對美國商品採取合法報復的最後一道障礙，但外界預料歐盟不會在美國下月大選前採取行動。美國駐世貿官員敦促歐盟不要對美國商品徵稅。

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