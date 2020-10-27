Apple有望明年推兩款新AirPods　或取消耳柄設計

外媒引述知情人士稱，蘋果公司(Apple Inc)正在研發新一代無線耳機，有望於明年上半年推出兩款AirPods系列耳機，分別是AirPods Pro 2和AirPods 3，後者設計將類似於AirPods Pro系列，但沒有主動消噪等高階功能，至於前者則可能徹底取消耳機柄設計。

蘋果公司股價周一(26日)收市大致靠穩，報115.05美元。

該知情人士表示，新款AirPods外型設計將類似於現在的AirPods Pro，耳機柄相對將較短且配有可換式耳塞，電池壽命有望再延長，但不具備主動消噪等高階功能。

該人士又指，蘋果公司還計劃在最新一代的AirPods中採用新的無線晶片，由中國的立訊精密和歌爾聲學包辦大多數生產過程。

報道又指，蘋果公司即將推出的AirPods Pro 2可能會徹底取消耳機柄設計。該產品的測試版本外型較為圓潤，且更貼近用戶耳朵，外型類似於競爭對手三星、亞馬遜的豆型設計。

知情人士解釋，在開發過程中將主動消噪、無線藍牙和收音功能集中到體積較小的 AirPods Pro內，已經是一項重大挑戰，因此，最終產品在定型後可能會缺乏一些較為進取的設計。

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