康方生物治療新冠病毒患者臨床試驗完成首例健康受試者給藥
2020年10月27日 06:55
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康方生物(09926)公布，其自主研發的創新藥物CD73單克隆抗體(研發代號：AK119)在新西蘭的臨床試驗完成首例健康受試者給藥，AK119擬用於治療新型冠狀病毒患者。
而目前AK119在美國用於治療輕中度新型冠狀病毒患者的臨床試驗已經獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)的反饋，其同意公司遞交新藥臨床試驗申請。
另外，公司與中國生物製藥(01177)共同開發的PD-1單抗藥物派安普利單抗(安尼可)(研發代號：AK105)治療三綫轉移性鼻咽癌，獲得美國FDA授予快速審批通道資格(FTD)。
派安普利單抗三綫治療轉移性鼻咽癌獲FDA授予FTD能够顯著的支持並加速派安普利單抗在美國的商業拓展計劃。
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