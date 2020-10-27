康方生物治療新冠病毒患者臨床試驗完成首例健康受試者給藥

而目前AK119在美國用於治療輕中度新型冠狀病毒患者的臨床試驗已經獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)的反饋，其同意公司遞交新藥臨床試驗申請。

派安普利單抗三綫治療轉移性鼻咽癌獲FDA授予FTD能够顯著的支持並加速派安普利單抗在美國的商業拓展計劃。

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