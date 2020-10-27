普華和順逾42億人幣售生物製藥商CBPO股權 擬派特別息

CBPO為一間於中國主要從事研發、生產及銷售血液生物製品或血液製品的生物製藥公司。

公司擬不再繼續進行私有化中有關公司之存續交易及在切實可行情況下盡快完成出售事項。

公司預期，出售所得款項總額相等於約為42.59億元人民幣(下同)，約21.3億元或50%擬用於派發特別股息，約2,800萬元用於償還銀行貸款，約7億元用於資本開支或長期投資，約14.01億元用於集團一般企業及營運資金用途或日後醫療行業內的投資機遇或其他用途。

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