基石藥業兩款治療腫瘤藥物與EQRx訂立獨家授權合約
2020年10月27日 07:03
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基石藥業(02616)公布，公司與EQRx INC.訂立獨家授權合約，據此，公司授予EQRx獨家授權，容許其在大中華地區境外開發、及商業化基石藥業的抗PD-L1單克隆抗體舒格利單抗(CS1001)及抗PD-1單克隆抗體(CS1003)。
根據授權合約並按照其中的條款及條件，公司有權收取1.5億美元的首付款，及最高可達11.5億美元的里程碑付款以及額外的分級特許權使用費。
公司認為，授權合約將充分發揮EQRx的創新業務模式及其獨特商業化能力等優勢，提升舒格利單抗和CS1003在與其他現有療法競爭中的優勢，並把該兩款藥物帶給全球腫瘤患者。此外，授權合約充分體現該兩款藥物在全球市場的巨大商業潛力，並為基石藥業在關鍵戰略發展領域的投資提供即時資金支援。
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