雲頂新耀完成治療複雜性腹腔內感染藥物3期橋接臨床試驗
2020年10月27日 07:08
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雲頂新耀(01952)公布，在中國完成了依拉環素(在美國和歐盟以Xerava品牌推廣)用於治療複雜性腹腔內感染(cIAI)的3期橋接臨床試驗，試驗共納入144名患者。
加上來自全球關鍵性3期IGNITE 1和IGNITE 4臨床試驗獲得的結果，公司相信依拉環素對中國cIAI患者所展現的有效性和安全性，將支持在中國提交新藥申請(NDA)。
IGNITE 1和IGNITE 4研究是全球關鍵性3期臨床試驗，由Tetraphase製藥公司開展，試驗共納入1037名患者，Tetraphase製藥公司現為La Jolla製藥公司的一部分。
XeravaTM是一種全新一代、全合成、廣譜、非腸道四環素類抗菌藥物，對多重耐藥(MDR)的革蘭陰性菌等中國常見的耐藥菌具有廣泛的體外抗菌活性。XeravaTM目前已經在美國、歐盟和新加坡獲准用於治療複雜性腹腔內感染(cIAI)。
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