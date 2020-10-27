南韓第三季經濟按季增長1.9% 出口創34年最大增幅
2020年10月27日 07:09
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（Getty Images圖片）
南韓經季節調整後的第三季國內生產總值(GDP)按季增長1.9%，為2010年第一季以來的最快增速，並是從連續兩個季度的下跌中反彈，擺脫衰退困境，主要受惠於出口和投資領域的復甦。按年則收縮1.3%。
經通脹調整後，第三季出口增長16%，創1986年以來最大增幅，進口增長4.9%。
南韓央行表示，第三季的出口復甦也推動了設施投資的激增，主要是機械和運輸設備支出。期內設施投資增長6.7%，建築投資下降7.8%。
南韓財長洪南基稱，第三季GDP數據給人經濟復甦的希望。在出口的帶動下，該國經濟進入復甦階段。如果剔除新冠肺炎疫情因素，第三季GDP增幅可能處於2%至2.9%的中端。
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