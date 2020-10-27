亞盛醫藥治療晚期脂肪肉瘤新藥獲批中國臨床試驗

該項研究為針對晚期脂肪肉瘤或其他晚期實體瘤患者進行的全國多中心、開放性、聯合治療的Ib/II期研究，將分成兩個階段進行，Ib期為劑量探索階段，旨在評估APG-115聯合PD-1抑制劑(特瑞普利單抗)的安全性和耐受性；II期為劑量擴增，並在TP53野生型且MDM2擴增的晚期脂肪肉瘤患者中探索療效。

APG-115是亞盛醫藥自主研發的一種口服生物可利用的、高選擇性的小分子MDM2抑制劑。APG-115對MDM2具有高度結合親和力，通過阻斷MDM2-p53蛋白質間相互作用從而恢復p53腫瘤抑制活性。APG-115是首個在中國進入臨床階段的MDM2-p53抑制劑，已在中國和美國展開多項治療實體瘤及血液腫瘤的臨床研究。

此外，APG-115在中國單藥治療晚期脂肪肉瘤的臨床研究中已顯示出積極的抗腫瘤效果。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299