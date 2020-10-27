【名家筆陣】聯博：企業文化影響增長股前景

在評估公司及其回報潛力時，企業文化往往會被投資者忽略。然而，企業文化或是決定公司成敗的關鍵之一，對需要不斷創新、靈活應對行業趨勢的增長型公司更是如此。投資者若能將企業文化納入基本因素研究，與公司管理層保持溝通，未來有望先人一步，發掘增長潛力强大的投資機遇。

我們難以從財報數據了解企業文化；公司每季度的財報通常較注重資產負債表、損益表、以及業務進展等數字，但內部的行為特點則難在股價上反映。但是，聯博認為企業文化才是決定公司可持續增長的關鍵。因為在知識經濟的時代，培育人才是維持可持續競爭力的核心。對於重視環境、社會、與管治(ESG)的投資者來説，了解企業文化才能更有效地與管理團隊及持份者互動，同時將企業文化與業務前景納入研究分析。

當創新思維受限時，公司容易墨守成規，而非思考未來世界改變的方向。無力創新、不能改善經營效率、或是無法栽培人才的公司，最終將不能維持企業盈利與帶來回報。聯博認為，以下五個關鍵問題有助投資者識別有望在2040年脫穎而出的公司。

一，投資哪些研發創新？雖然大部分公司都會投資於研發創新，但許多公司只是倣效既有的產品。投資者必須審慎檢視公司是否真正投資於研發創新。

二，是否以「控制成本」之名掩蓋缺乏創新能力之實？精簡營運成本能在一段時間內提升企業盈利。與投資於一個前景未明的創新想法相比，成本管控毋須創意，風險亦較低。持續降低成本或反映公司欠缺遠見，或是欠缺魄力發掘及投資於前景向好的新商機。

三，創新的產品線有多完整？管理團隊對創新投資門檻愈高，反映得以面世的新產品或服務的種類將愈少。若公司自身的增長疲弱，即使盈利穩健，投資者也應保持審慎。創新想法愈少，意味着若公司決策失誤，將付出更慘重的代價。

四，併購活動是否過於頻繁？為核心業務進行關鍵技術併購的公司，投資者應小心看待。因為此舉表示公司過往對於關鍵技術的投資不足，其增長潛力疲弱。

五，員工對公司的評價與獎勵制度能反映甚麽？在評估企業文化時，除高級管理層呈現的態度外，中層員工的士氣高低亦是重要的觀察指標。薪酬獎勵的結構與金額、員工投入度及發展、人才背景的多樣性、團隊合作氛圍、人員流失率、以及員工滿意度都是必須觀察的指標。通過與參與企業管治及持份者互動，或是利用第三方職場網站，投資者可一窺員工對於公司的評價。

不論規模大小，擁有健全企業文化的公司，才更有機會度過新冠疫情與其他的危機。聯博認為，新冠疫情為公司帶來嚴峻考驗，只有真正具備創新文化的公司，才具備安然度過疫情危機的能力。另外，雖然許多公司不斷研發，但是規模仍不足以穩定創造利潤。能保持短期靈活性，並且堅持長期策略目標的公司，才能實現可持續增長。

聯博美國增長型股票投資總監 Frank Caruso

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