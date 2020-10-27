【專家點評】潘梓生：油價難守穩40美元關

油價過去一個半月均處於37至41.5美元之間運行，走勢似乎相對平穩，但已比7至8月的40美元以上水平為低。歐美疫情再度大反彈，疫苗發展也未見理想，現時實在難以令人想像原油需求何時會回復正常。近日隨着股市反彈，配合油組支撐油價的言論，油價成功重上40美元以上，並一度突破41美元。

不過，油組所謂支持油價的言論並不實在，除了之前曾警告原油淡友「別太過分」沽空外，就是決定延長油組減產協議到明年。然而，以上的言論只屬舊調重彈，並非能夠為油價帶來新的購買力，難以令油價突破過去一個半月的整固區間頂部。再者如上所說，疫情嚴峻並消退無期下，航空業一日不回復正常，原油需求仍然難以回復增長，除非油組再額外減產，否則油價難以保持強勢。

美國大選即將舉行，加上早前市場熱炒拜登的熱潮似乎已經冷卻，在美股又再逼近歷史高位之際相信風險情緒難以繼續上揚，周期性商品也有機會因此進入回調階段。故此總結以上原因，油價將難以守穩40美元，並有望再度下試37美元的支持位。如果油價屆時未能守穩於37美元，油價將可能重啟跌浪，直至油組額外減產為止。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生

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