山東黃金延長收購卡帝諾要約期　擬提高要約價

此外，Nord Gold S.E.延長Nord Gold競爭性要約之要約期至2020年11月6日澳洲交易所收市時(除非進一步延長或根據據2001年公司法撤回)，而除非有更佳競爭性要約，其不會再提高其每股卡帝諾股份1澳元的要約價。

截至10月23日，已接獲接納項下的卡帝諾股份數目為3,851.087萬股卡帝諾股份，佔卡帝諾已發行股本約7.16%，而山東黃金香港一共於卡帝諾已發行股本約11.99%中擁有相關權益(包括已接獲接納項下卡帝諾股份的相關權益)。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299