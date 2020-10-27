山東黃金延長收購卡帝諾要約期 擬提高要約價
2020年10月27日 07:47
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山東黃金(01787)公布，有關公司擬收購卡帝諾資源股份的最新情況，為進一步推進要約交易，山東黃金香港將要約期延長至12月31日下午7時正(悉尼時間)前繼續可被接納，及如有更佳的要約被作出或公告，其有意將要約價提高至每股卡帝諾股份1.05澳元。
此外，Nord Gold S.E.延長Nord Gold競爭性要約之要約期至2020年11月6日澳洲交易所收市時(除非進一步延長或根據據2001年公司法撤回)，而除非有更佳競爭性要約，其不會再提高其每股卡帝諾股份1澳元的要約價。
截至10月23日，已接獲接納項下的卡帝諾股份數目為3,851.087萬股卡帝諾股份，佔卡帝諾已發行股本約7.16%，而山東黃金香港一共於卡帝諾已發行股本約11.99%中擁有相關權益(包括已接獲接納項下卡帝諾股份的相關權益)。
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