【市前重點睇】道指瀉650點　油價挫逾3%

●美匯指數企93.04，離岸人民幣(CNH)見6.6995，港匯見7.7502，美元兌日圓處104.85，歐元跌至1.181，英鎊低企1.3018。金價報1,902美元。布油跌至40.46美元，紐油低見38.56美元。道指期貨微升。

●美國大選結果無法預測，摩根大通首席美股策略員Dubravko Lakos-Bujas預期，若總統特朗普成功連任，在最樂觀情況下標指年底將升見3,900點，較其基本標指年底預測高出近300點，相比上周五(23日)收市有12.5%上漲空間。

●美國9月新屋銷售按月跌3.5%至以年率計95.9萬間，有別於市場預期升至102.5萬間，反映儘管按息處於紀錄低位，但供應不足限制需求。

●美國10年期國債孳息率跌4.19點子，報0.801厘。

●港股ADR指數收報24,762點，跌156點或0.63%。

●紐約12月期油收報每桶38.56美元，跌1.29美元或3.24%；布蘭特12月期油收報每桶40.46美元，跌1.31美元或3.13%。

●紐約12月期金收報每安士1,905.7美元，升50美仙或0.1%。

●德國央行預計經濟復甦將在第四季繼續，但步伐顯著放緩。

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