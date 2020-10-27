【市前重點睇】道指瀉650點 油價挫逾3%
2020年10月27日 07:59
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●美匯指數企93.04，離岸人民幣(CNH)見6.6995，港匯見7.7502，美元兌日圓處104.85，歐元跌至1.181，英鎊低企1.3018。金價報1,902美元。布油跌至40.46美元，紐油低見38.56美元。道指期貨微升。
●矚目新股螞蟻集團「A+H」上市計劃終於進入招股！螞蟻H股(06688)採取全電子招股，周二起至周五(27至30日)招股，每股招股價80港元，一手50股H股，每手入場費4,040.31元，預期11月5日「A+H」同日首掛。 https://bit.ly/2J44Hcd
-矚目新股：螞蟻恐被美國列入貿易黑名單，招股書點講？ https://bit.ly/34x7tiy
●世貿裁定美國對華加徵關稅屬非法，特朗普政府提出上訴。 https://bit.ly/3jsfhGt
●道指最多曾跌965點，尾市跌幅稍為收窄，收報27,685點，跌650點或2.29%，創自9月3日以來最大單日跌幅；標指收報3,400點，跌64點或1.86%；納指收報11,358點，跌189點或1.64%。 https://bit.ly/2TuE02x
●美國大選結果無法預測，摩根大通首席美股策略員Dubravko Lakos-Bujas預期，若總統特朗普成功連任，在最樂觀情況下標指年底將升見3,900點，較其基本標指年底預測高出近300點，相比上周五(23日)收市有12.5%上漲空間。
●美國9月新屋銷售按月跌3.5%至以年率計95.9萬間，有別於市場預期升至102.5萬間，反映儘管按息處於紀錄低位，但供應不足限制需求。
●美國10年期國債孳息率跌4.19點子，報0.801厘。
●港股ADR指數收報24,762點，跌156點或0.63%。
●紐約12月期油收報每桶38.56美元，跌1.29美元或3.24%；布蘭特12月期油收報每桶40.46美元，跌1.31美元或3.13%。
●紐約12月期金收報每安士1,905.7美元，升50美仙或0.1%。
●英國富時100指數收報5,792點，跌68點或1.16%；德國DAX指數收報12,177點，跌468點或3.71%；法國CAC指數收報4,816點，跌93點或1.9%。 https://bit.ly/3mjwPGG
●德國央行預計經濟復甦將在第四季繼續，但步伐顯著放緩。
●【獅王周二放榜】滙控上季料少賺57%，市場最關注係... https://bit.ly/34th7mq
-滙豐股價有救？傳英監管機構考慮准銀行明年恢復派息。 https://bit.ly/34t0reF
●學者建議賭企還牌止蝕。 https://bit.ly/2Hvqqts
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