【股民熱話】全城「幸運大抽獎」！如何才能抽中新股螞蟻？

老實講，螞蟻集團以如此大熱姿態招股，全球大孖沙都準備入大飛認購，反正呢啲大晒士股之後一定必成主要指數成分股，芬佬多多都肯接。散戶又會問，應該用盡孖展抽，抑或現金抽好呢？筆者就傾向現金抽較實際，皆因付息借盡都未必能獲發太多貨，現金抽到就當中獎，抽唔到都冇咩大損失，等上市後再覓上車機會。

當然，別忘記了美國的存在。11月3日美國總統大選，而螞蟻集團上市日於其後。到底大選結果如何，全球金融市場會否因此而掀起大動盪，呢一刻冇人有水晶球可以預知到。當大家準備入大飛認購螞蟻集團，要有心理準備冒着大選後美股大波動的風險，大量資金凍結在認購新股上，有咩事想走都走唔甩，一開出嚟人踩人的話，係好係醜都要硬食。打算長揸的可能未必介意短期波動，但若僅想短炒，就別忘記相關風險了。

東網產經專欄作者 帥哥

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