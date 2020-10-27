【股民熱話】全城「幸運大抽獎」！如何才能抽中新股螞蟻？
2020年10月27日 08:00
東網電視更多新聞短片
螞蟻集團(06688)中、港兩地上市計劃推進，無論機構投資者抑或散戶，都在盤算如何才能抽中呢隻巨型新股，見到資金不斷湧入香港，金管局接錢接到手軟…
老實講，螞蟻集團以如此大熱姿態招股，全球大孖沙都準備入大飛認購，反正呢啲大晒士股之後一定必成主要指數成分股，芬佬多多都肯接。散戶又會問，應該用盡孖展抽，抑或現金抽好呢？筆者就傾向現金抽較實際，皆因付息借盡都未必能獲發太多貨，現金抽到就當中獎，抽唔到都冇咩大損失，等上市後再覓上車機會。
另一個做法，係考慮現成已上市的阿里巴巴(09988)，反正螞蟻集團有運行的話，阿里巴巴都唔會窮。走勢上，阿里巴巴在300港元關前盤整係正常，一旦確認突破，可以好快見330元，下方主要支持在285元水平。
當然，別忘記了美國的存在。11月3日美國總統大選，而螞蟻集團上市日於其後。到底大選結果如何，全球金融市場會否因此而掀起大動盪，呢一刻冇人有水晶球可以預知到。當大家準備入大飛認購螞蟻集團，要有心理準備冒着大選後美股大波動的風險，大量資金凍結在認購新股上，有咩事想走都走唔甩，一開出嚟人踩人的話，係好係醜都要硬食。打算長揸的可能未必介意短期波動，但若僅想短炒，就別忘記相關風險了。
東網產經專欄作者 帥哥
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！