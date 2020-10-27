PERSTA獲大連永力石化溢價入股16.6%

董事會認為，配發及發行認購股份乃為公司業務運營籌集額外資金的適當方式，原因為其將提供即時資金，以加速發展公司項目且拓寬公司的投資者與潛在未來資金基礎。

認購人主要從事石油及天然氣產品銷售及買賣。

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