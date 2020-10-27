PERSTA獲大連永力石化溢價入股16.6%
2020年10月27日 08:05
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PERSTA(03395)公布，發行6,000萬股予認購人大連永力石油化工，佔擴大後已發行股本16.6%，發行價為每股0.3港元，較上日(23日)收市價0.26元溢價15%，是次集資1,800萬元，公司擬將淨額用以拓展其現有業務及作為一般營運資金；公司擬將所得款項總額中約600萬元立即分配至改善設施及解決生產瓶頸問題，以提高公司於沉積盆地地區的天然氣產量。
董事會認為，配發及發行認購股份乃為公司業務運營籌集額外資金的適當方式，原因為其將提供即時資金，以加速發展公司項目且拓寬公司的投資者與潛在未來資金基礎。
認購人主要從事石油及天然氣產品銷售及買賣。
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