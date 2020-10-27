錦江資本就子公司股權重組置換項目

另外，公司又與國際資管計劃，以國際資管持有的建國賓館35%股權為對價置換公司持有的海侖賓館28.8%股權，交易價款為5.34億元。

公司指出，由於是次出售海侖賓館合計51.48%股權，將導致公司失去對海侖賓館的控制

權，故公司將按照所持有的海侖賓館全部66.67%股權的價值確認收益，按照海侖賓館66.67%股權的帳面值以及評估值之差額，公司預計將實現除稅前收益合共約11.7億元。公司計劃將所得資金用於收購昆侖飯店12.5%股權及建國賓館35%股權。

董事會認為，收購交易及出售交易有利於對公司相關子公司股權分散的情況進行一系列梳理整合，進一步加強管理機制，聚焦核心主業，提升企業市場化經營管理能力；同時，將進一步優化公司酒店資產，推動錦江酒店高端品牌發展，增強整體市場實力。

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