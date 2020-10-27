【專家點評】古勝：小米獲印度力撐？可博反彈

上周五(23日)港股終於升穿兼企穩24,900點樓上，成交金額1,116億元，再升的話，25,200點將是大阻力所在，各位宜關注。本周將是內地「十四‧五」規劃開會，料有利好消息，加上螞蟻集團上市在即，熱錢持續流入香港抽新股，相信港股利好因素多於利淡因素。加上美國總統大選逐漸對特朗普一方有利，料其不會有大動作搞冧大市。呢幾個因素加埋，本周應該可以再睇好啲。不過，老古都係要提醒大家控制注碼，正所謂人算不如天算，若然「天氣不似預期」，都唔使咁傷。

先睇一個有趣報告，調查機構Canalys發表報告指，小米於印度的智能手機出貨量繼續高踞榜首，出貨量按年升9%至1,310萬台，市佔率由去年同期的25.9%增至26.1%。正當大家以為印度愛國主義高漲之際，原來佢哋身體好誠實，並無抵制中國貨。印度市場穩定增長，加上內地經濟復甦，均對小米業績有利，可睇高一線。

再睇走勢，小米9月底低見19.4元後回升，反彈至10月19日高見23.9元後回落，上周五跌逾2%收報21.85元。觀其周線圖，小米由6月底以來從未跌穿過10周線，目前已調整至10周線附近，可以一博。建議21元邊小注入市，上方阻力24元，向下跌穿20元止蝕。

東網產經專欄作者 古勝

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