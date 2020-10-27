俄鋁第三季鋁產量按季增加1.3%　料行業復甦持續至明年

期內，鋁銷量為100.8萬噸，按季增加3.3%。增值產品(VAP2)的銷售額按季增加25.4%至455,000噸，在總銷售組合中的份額恢復至45%，高於第二季受到新冠肺炎疫情影響的37%份額。

第三季公司因應市場狀況，調整了區域銷售的分配。歐洲地區的份額下降至37%，第二季為46%；而亞洲和俄羅斯的份額分別增長至32%及24%，第二季為27%和20%。

平均鋁實現價格第三季按季升6.5%至每噸1,762美元。價格上升是由於倫敦金屬交易所(LME)報價期間報價按季上升6%至每噸1,618美元，及平均實現溢價按季上升12.5%至每噸144美元所致。第三季實現溢價上升主要歸因於全球市場逐步恢復，帶動了增值產品的銷售和價格增長。

至於第三季氧化鋁總產量按季上升0.4%至201.8萬噸。公司俄羅斯營運佔總產量35%。鋁土礦產量按季下降1.6%至382.9萬噸，主要由於幾內亞和牙買加惡劣天氣的影響。霞石礦產量按季增長2.9%至121.4萬噸。

公司指出，今年首9個月全球經濟復甦超過了此前的期望和預測，呈現出正面的趨勢。鑑於當前的全球製造業採購經理指數高於正常水平，預計行業復甦將持續至2021年。

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