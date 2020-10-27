【專家點評】楊俊文：人民幣升值　內險內銀最受惠

除了螞蟻上市和美國大選，近期最值得留意的事就是人民匯價。2018年4月開始人民幣由6.2水平插足2年至2020年5月7.2水平，跌幅逾一成半。但人民幣走勢在中國良好控制新冠肺炎疫情後經濟快速反彈下急速升價，只用了5個月時間就由7.2升至6.6水平，大約是整個跌幅的6成，正常匯價單邊走勢都是上落一成就要休息一下，預計在6.5至6.6附近將會出現整固或回跌。

人民幣升值對於在港上市的公司，最受惠的首先是一眾在境外有大額美債的企業如航空股或內房股，原因是賺人民幣還美元，人民幣升了多少，賺了的匯價差變相是還少了錢，如果由低位計，足足還少8％，8厘隨時多過發債的利息，即時變成免息甚至借錢變賺錢。

無奈內地樓價實在升得太猛，中央非出手不可，各地都打壓樓價及房企借貸問題。航空旅遊更不好說，一天全球疫情找不到解藥都難以恢復。所以內房及航空股即使受惠但仍是碰不得。

次一點的受惠股是有強大人民幣資產或收入的公司。最大當然是內險和內銀，其次是以人民幣收入為主的企業如內地幾大電訊，飲食消費等現金牛公司。若然人民幣今年升夠一成，相關股換回港幣派息即時慳一成，值得留意。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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