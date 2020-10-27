【專家點評】陳正犖：英鎊不利因素漸消除

近日英鎊走勢多受脫歐談判所左右，但還記得9月尾時，英鎊曾轉向回落，主要原因是市場憂慮英國擴大財政政策能否持續，特別是對工資方面的支援。

早前英國財政大臣宣布顯著擴大對就業工資方面的支援，例如擴大自顧人士保險支援計劃。我們預期，這或顯著減低未來數月的失業人數，料英國失業率於2021年中約8.3%見頂。同時英國政府亦宣布大幅度擴大企業貸款計劃，特別是短期內，可望對減低企業結業方面作出重大貢獻。

此外，英倫銀行副行長拉姆斯登表示，負利率或對英國二級金融機構的資產負債表構成重大挑戰，言論反映當局短期內無意進一步減息。英國政府掃除市場對其經濟扶持政策能否維持的疑慮，英倫銀行亦淡化負利率措施，基本因素將繼續支撐英鎊。

技術上，英鎊兌美元升穿55至100天線的區間，若向上突破1.3200，有機會上試1.3284和1.3482高位，支持或為1.2856和1.3019。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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