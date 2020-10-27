【專家點評】沈振盈：港股走勢穩　料高位結算

自10月初開始，港股從9月份之低位反覆回升，走勢尚算不俗。若以9月25日之低位計，回升近1,800點。過去一周最高位已逼近25,000點關口，進一步確認筆者在上月底的推算，10月份期指是好倉主導。

港股表現，仍算落後於美股，主要原因是本身的經濟因素轉壞，兼且夾在中美博弈之間所致。本周內地召開五中全會，正式公布「十四‧五」規劃。面對着疫情後的復甦，以及外圍政治形勢的緊張，中央應會推出更積極的財政政策以作應對。

至於港股方面，由於走勢已逐步回穩，預期周四的期指結算，恒指有望重上25,000點之上結算。

上周指出「丙戌」月天干屬火地支屬土，在秋季對股市有利。所以，自10月7日至11月6日，大市持續升勢，反覆向上為主。若從玄學角度分析，本周的日子仍是偏好為主，恒指將反覆托上高位結算。

本周每日的股市走勢預測：

周一(壬寅日)：假期。

周二(癸卯日)：天干屬水地支屬木，水生木之局，走勢反覆向好。

周三(甲辰日)：天干屬木地支屬土，木剋土之局，反覆偏軟。

周四(乙巳日)：天干屬木地支屬火，木生火之局，出現升勢。

周五(丙午日)：天干地支皆屬火，全火之局，持續向好。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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