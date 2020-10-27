【港股開市】小米挫近3%　騰訊滙豐靠穩

美股隔晚急跌，惟港股長假期後表現相對淡定，恒生指數開市微跌78點，報24,839點；國企指數低開71點，報10,054點；科技指數跌27點，報7,457點。

小米集團跌2.7%，是表現最差藍籌股。螞蟻集團今日起招股，阿里巴巴跌0.4%；美團點評跌1.6%；騰訊逆市靠穩，開市升0.6%。

滙豐控股今日公布業績，股價升0.4%。友邦保險升0.1%；香港交易所無起跌。內銀股回吐，工、中、建三大行跌0.7%至0.8%。

油價急挫逾3%，三桶油捱沽。中國海洋石油跌2.2%；中國石化及中國石油低開1.5%及0.8%。

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