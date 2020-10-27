A股快報：滬深兩市下跌　金融及地產股偏軟

內地股市普遍下跌，滬綜指低開10點或0.32%，報3,240點；深成指低開31點或0.24%，至13,159點；創業板指數輕微高開不足1點或0.04%，至2,618點。

板塊方面，鋼鐵股跌0.4%，地產及金融股跌0.2%至0.3%，釀酒、石油、有色金屬及生物製藥股偏軟。

個股方面，業績股個別發展，順豐控股低開逾1%，報85.96元人民幣(下同)。公司首3季度實現淨利潤55.98億元，按年增長30%。

藍思科技靠穩，報34.37元。公司首3季度實現淨利潤34.3億元，按年增210%。

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