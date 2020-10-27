壹傳媒股價異動2個多月「龜速」調查　證監會被轟漠視投資者利益

壹傳媒黎智英在8月10日因涉違《港區國安法》被捕後，壹傳媒股價大幅波動，股價由低位0.075港元炒上1.96港元，再急瀉至0.3港元，累計跌幅高達84%。香港政研會主席鄧德成對證監會仍然未有分階段公布調查結果感憤怒，加上調查進度緩慢，以「龜速」都不能形容，他又指本月15日黎智英辦公室再遭搜查，壹傳媒股價單日又再升最多38%，是「舊案未結、新案又來」，證監有責任提醒公眾投資風險。

曾在兩個多月前去信證監會投訴壹傳媒股價異動的鄧德成表示，證監會只兩次「樣版式」向他回覆收到投訴及在調查當中，至今調查結果仍杳無音信，他對此表示憤怒，認為證監會漠視他的意見，以及投資者的利益。

他又指，警方在上月以串謀詐騙及洗黑錢罪就事件拘捕15人，本月中壹傳媒股價再次異動，但證監會仍然毫無進展，而壹傳媒有責任在股價出現異動時發出聲明，證監會亦應按慣常做法譴責，但從來沒有做過，質疑證監會包庇壹傳媒，他計劃下月初到申訴專員公署投訴證監會行政失當，以及考慮到廉政公署投訴。

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