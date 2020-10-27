中國經濟：9月規模以上工企利潤按年增10.1%

中國國家統計局公布，9月份規模以上工業企業實現利潤總額6,464.3億元人民幣(下同)，按年增10.1%，增速較8月回落9個百分點。

至於今年首9個月全國規模以上工業企業實現利潤總額43,665億元，按年下跌2.4%，降幅較1至8月份收窄2個百分點。其中第三季利潤增長15.9%，增速較第二季加快11.1個百分點，企業盈利狀況逐季好轉。

首三季在41個工業大類行業中，21個行業利潤總額按年增加，而20個行業則減少。新增利潤最多的行業主要為汽車製造業增長53.8%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長52%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長39.1%，通用設備製造業增長32.4%，電力、熱力生產和供應業增長22.4%，電氣機械和器材製造業增長16.8%，這6個行業合計拉動3季度規模以上工業企業利潤按年增長10個百分點。

國家統計局工業司高級統計師朱虹指出，今年以來，面對新冠肺炎疫情巨大衝擊及複雜嚴峻的國內外環境，各地區各部門做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作取得明顯成效，生產需求逐步恢復，產業循環持續改善，工業企業利潤穩步回升。

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