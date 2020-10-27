螞蟻勢帶挈中金全球承銷商地位 中資券商迎來廿年最輝煌一刻
2020年10月27日 10:17
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市場期待已久的「巨無霸」新股螞蟻集團(06688)終於進入招股階段，分析料勢將帶挈中金公司在全球承銷商的地位超越高盛和摩根士丹利，令中資券商有望迎來20年來市場佔有率最大的一年。
外電估計，螞蟻集團滬港兩地擬募資額達345億美元的IPO完成後，其保薦人之一中金公司今年承銷規模勢將躍升一級，至躋身全球第三，僅次於瑞信和花旗。同時，中資券商在全球IPO市場中的佔有率亦會穩步上揚。數據顯示，今年以來全球前50名新股承銷商中，中資券商由去年的15席飆升至24席，合計佔有31%的市場佔有率，是至少20年來最高水平。
中美科技戰不斷升溫下，分析認為中國極需要通過資本市場等各渠道提高科技自主創新能力，此外，加速股票等直接融資手段也能有效減輕企業債務負擔。已上市的A股IPO今年合計集資560億美元，勢創至少十年來高位，加上更多中資公司回歸香港上市，中資券商的投資銀行業務亦因此火爆。
香頌資本董事沈萌指出，上海科創板和深圳創業板註冊制推出後，A股IPO活躍而且估值很高，目前港股IPO也基本上由中資券商承擔或參與其中。A股和港股的IPO在政策刺激下仍然會繼續保持增長，至少短期內中資券商擴張的勢頭不會減弱。
隨着美國監管機構加強對中資公司赴美上市的審查，中概股今年相繼回歸香港上市。上海飛驥管理諮詢總經理王驥躍表示，除了更多的IPO企業來自中國，在香港更多的機構和基礎投資者的錢也來自中國，這讓中資券商與外資同行比更有天然的優勢。
雖然中國一直在推動券商行業的變革，去年監管呼籲打造「航母級」券商以應對外資進入帶來的競爭加劇。然而，中資券商想要最終拍得上國際投行仍非易事。彭博中國股票市值上周一度企上10萬億美元大關，但有關規模仍不及美股的1/4。
中信證券執行委員會委員鄒迎光稱，中國前五大證券公司淨資產總和相當於一家高盛，在盈利能力、金融科技投入、國際影響力等方面都有差距。
曾經擔任中國某大型投行執行董事的王驥躍亦稱，即使是最國際化的中金，其在海外服務目前主要是中國客戶；要想取代高盛，必須要在美國等全球主要活躍市場擁有扎實的根基。
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