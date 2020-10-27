螞蟻勢帶挈中金全球承銷商地位　中資券商迎來廿年最輝煌一刻

外電估計，螞蟻集團滬港兩地擬募資額達345億美元的IPO完成後，其保薦人之一中金公司今年承銷規模勢將躍升一級，至躋身全球第三，僅次於瑞信和花旗。同時，中資券商在全球IPO市場中的佔有率亦會穩步上揚。數據顯示，今年以來全球前50名新股承銷商中，中資券商由去年的15席飆升至24席，合計佔有31%的市場佔有率，是至少20年來最高水平。

中美科技戰不斷升溫下，分析認為中國極需要通過資本市場等各渠道提高科技自主創新能力，此外，加速股票等直接融資手段也能有效減輕企業債務負擔。已上市的A股IPO今年合計集資560億美元，勢創至少十年來高位，加上更多中資公司回歸香港上市，中資券商的投資銀行業務亦因此火爆。

香頌資本董事沈萌指出，上海科創板和深圳創業板註冊制推出後，A股IPO活躍而且估值很高，目前港股IPO也基本上由中資券商承擔或參與其中。A股和港股的IPO在政策刺激下仍然會繼續保持增長，至少短期內中資券商擴張的勢頭不會減弱。

隨着美國監管機構加強對中資公司赴美上市的審查，中概股今年相繼回歸香港上市。上海飛驥管理諮詢總經理王驥躍表示，除了更多的IPO企業來自中國，在香港更多的機構和基礎投資者的錢也來自中國，這讓中資券商與外資同行比更有天然的優勢。

雖然中國一直在推動券商行業的變革，去年監管呼籲打造「航母級」券商以應對外資進入帶來的競爭加劇。然而，中資券商想要最終拍得上國際投行仍非易事。彭博中國股票市值上周一度企上10萬億美元大關，但有關規模仍不及美股的1/4。

中信證券執行委員會委員鄒迎光稱，中國前五大證券公司淨資產總和相當於一家高盛，在盈利能力、金融科技投入、國際影響力等方面都有差距。

曾經擔任中國某大型投行執行董事的王驥躍亦稱，即使是最國際化的中金，其在海外服務目前主要是中國客戶；要想取代高盛，必須要在美國等全球主要活躍市場擁有扎實的根基。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299