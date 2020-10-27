AIG任命新任行政總裁 另擬剝離壽險業務
2020年10月27日 10:45
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（Getty Images圖片）
美國國際集團(AIG)任命Peter Zaffino為下任行政總裁，將於明年3月起生效，Zaffino還被任命為董事，即時生效。
至於現任行政總裁Brian Duperreault將調任為執行董事長。
此外，AIG對目前的綜合結構進行全面審查後，宣布有意剝離壽險和退休業務，以簡化公司結構。不過，集團暫未決定如何分離有關業務。
Duperreault稱，在過去3年，集團採取重大行動以降低風險，並使該公司實現盈利增長，包括加強一般保險，使人壽與退休業務多元化。
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