AIG任命新任行政總裁　另擬剝離壽險業務

美國國際集團(AIG)任命Peter Zaffino為下任行政總裁，將於明年3月起生效，Zaffino還被任命為董事，即時生效。

至於現任行政總裁Brian Duperreault將調任為執行董事長。

此外，AIG對目前的綜合結構進行全面審查後，宣布有意剝離壽險和退休業務，以簡化公司結構。不過，集團暫未決定如何分離有關業務。

Duperreault稱，在過去3年，集團採取重大行動以降低風險，並使該公司實現盈利增長，包括加強一般保險，使人壽與退休業務多元化。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299