A股快報：周六福擬IPO　主營業務收入來自加盟模式

內地時尚珠寶集團周六福將就首次公開招股(IPO)計劃接受審核。

據最新招股書顯示，截至2020年6月30日，公司擁有加盟店3,425間、自營店28間。2017年至2020年上半年，淨增加店數分別為489間、529間、665間，以及減少21間。

招股書又指，報告期內其主營業務收入主要來自加盟模式。2017年至2020年上半年，加盟模式收入分別為80,717.64萬元、132,256.3萬元、176,363.12萬元及49,299.39萬元人民幣，佔主營業務收入的比例各為86.45%、82.18%、82%及62.05%，佔比呈逐年下降趨勢。

根據中寶協出具的證明，截至2018年12月31日，其境內門店數量較同行業上市公司排名前四位。

周六福指出，加盟模式令公司能夠快速佔領市場，符合公司所處的品牌發展階段及公司所制定的「渠道優先」戰略要求。期內，公司加盟店高度覆蓋三四線城市，該等城市相對低廉的物價水平、生活成本，使當地人群擁有更多的自由支配財產和更高的消費力。

不過，公司承認，對加盟模式的過度依賴可能帶來一定的經營風險。若發生加盟商大規模自主撤店停止經營或轉換品牌、無法續約店舖租賃合同或聯營合同等情形，而公司又無法對渠道的類型布局進行及時、有效的調整，則產品銷售將面臨增長放緩甚至下降的風險，公司的經營發展也會受到不利影響。

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