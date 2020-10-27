港股格局：沈慶洪料騰訊可升破600元大關
2020年10月27日 10:53
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騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，恒指在25,000點阻力依然較大，但下方預計24,500點亦會有支持，因螞蟻集團(06688)正公開招股，加上內地正舉行五中全會，市場氣氛不會太差，相信港股本周會較「硬淨」。然而，倘若美股連日暴跌，港股也會受壓。
他指出，現時投資者焦點放在個股上，當中尤以新經濟股最為當炒。騰訊周二早間創588.5港元歷史新高，預期突破500至564元的橫行區後，至少會上試600元關口，以量度升幅計更可上望630元附近，有短線炒作空間，已持有的投資者亦可繼續放紙鳶。
至於周二公布業績的滙控，他指現時市場對滙控的期望已不高，亦未必太關注其業績，反而看管理層對前景和派息看法，若然滙控明年可恢復派息，將利好其股價。滙控周二高位升逾3%，高見33.4元。
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