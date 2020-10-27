【專家點評】陳蓓敏：國壽為螞蟻股東料受惠 宜低吸
2020年10月27日 10:54
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美國是奇妙的國家，近來發生的事件，是何等戲劇性。當然看戲是要付費的，全球人都在為美國付費。歐盟和英國就脫歐後雙方貿易談判，停滯不前。英國在今年1月正式脫歐，11個月過渡期內未能達成貿易協議，雙方將重返到世貿組織框架下，重新實施邊檢及關稅。此舉將把歐洲經濟又拉下一把，不確定性因素未見解決，只是沒完地放後。
假期前，內地股市偏軟，深證跌約2%，上證牛皮跌1%。市場等待在26至29號舉行的五中全會，窺探未來社會經濟政策方向。雖然早前中國公布9月經濟數據見穩，但欠動力啟示。年內受疫情影響，中央為幫助中、小、微企業而減稅降費，首8個月，減稅收逾1.8萬人民幣，估計第4季中央仍會以寬鬆政策助過年關。恒指上周收穩100天線24,700點上，加上本周焦點為螞蟻集團招股上市，單向吸納資金無數，非常熱鬧。
中國人壽(02628)公布首3季度業績，未經審計累計原保險保費收入按年升9.4%，與早前數據相比較，稍見放緩。每年年初為簽新保單和續單旺季，市場看好前景。上周集團與國內多間企業簽約超過6個項目，涉及城市更新、基礎設施建設、醫療等不同領域。有助靈活運用資本，提高潛在回報。螞蟻上市在即，中國人壽亦為其股東之一，有助估值表現，建議低吸，向上阻力為23元，止蝕為17元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者及客戶持有中國人壽。)
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