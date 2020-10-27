港股格局：陳炳強指未有大升條件 螞蟻值得認購
2020年10月27日 10:55
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，美國新冠肺炎確診數字再破紀錄，加上大選前達成紓困方案協議的機會不大，隔晚美股受壓，三大指數跌1%至2%。由於美國總統大選選情仍未明朗，而內地正舉行五中全會，但料對經濟支持力度有限，對市場氣氛利好作用不大。走勢上，恒指24,700點阻力已變為支持，若能企穩其上，短線升穿25,000點機會不小，但要突破下一阻力約26,000點，則暫時未有條件。
螞蟻集團(06688)上市在即，陳認為值得認購，料其可受資金追捧，加上業務主要集中在中國，受外圍影響不大，相信上市後股價可望向上衝。至於螞蟻上市後可否帶挈新經濟股再炒一轉？他指出ATMX近日在高位整固，上升形態未被破壞，不妨趁調整吸納，當中美團點評(03690)最值博。
滙豐控股(00005)即將公布業績，綜合券商預測中位數顯示，料上季列帳基準稅前利潤將按年倒退57%。陳指出，滙控近日股價反彈，但上升幅度不算大，暫時33至34港元仍為較大阻力。另外，有傳英國擬明年銀行恢復派息，他相信滙控財政狀況健康，有機會恢復派息，屆時如果配合經濟環境好轉，股價有望上破35元。不過，該股現水平上升空間不大，建議32元樓下才小注分注收集。
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