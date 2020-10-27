港股格局：陳炳強指未有大升條件　螞蟻值得認購

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，美國新冠肺炎確診數字再破紀錄，加上大選前達成紓困方案協議的機會不大，隔晚美股受壓，三大指數跌1%至2%。由於美國總統大選選情仍未明朗，而內地正舉行五中全會，但料對經濟支持力度有限，對市場氣氛利好作用不大。走勢上，恒指24,700點阻力已變為支持，若能企穩其上，短線升穿25,000點機會不小，但要突破下一阻力約26,000點，則暫時未有條件。

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