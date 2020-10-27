放下傲慢與偏見！「鱷王」籲投資者看清中國機會

全球最大對沖基金「橋水」創辦人、有「鱷王」之稱的達利奧(Ray Dalio)對中國的發展前景表示肯定，建議投資者了解中國的實況，並提醒偏見會讓人看不到機會。他預計中國將出現有利的資本流入，支撐人民幣及金融市場向好。

達利奧認為，持續的反華偏見，讓很多人錯過了中國的出色表現，包括過去40年來中國經濟變化。他於撰文中舉例，幾乎所有國家仍與新冠肺炎大流行對抗之際，內地的感染個案已降至全球最低水平。過去一年，內地未有將債務貨幣化，但經濟增長仍達到近5%。而內地生產的產品超越消費所需，國際收支維持順差，不像許多西方國家。此外，今年全球有近半數的首次公開招股(IPO)都在中國進行，包括在中港上市的螞蟻集團，集資額高逾300億美元(逾2,340億港元)，IPO規模將為史上最大。

達利奧回憶道，自己36年前首次走訪中國時，送給當地高官的禮物為價值10美元的袖珍計算機，當時已被視為神奇的寶物。現在，中國已經能夠在先進科技領域與美國匹敵，更有望在5年內取得領先地位。他續稱，自1984年以來，中國人均收入增長超過30倍以上，人均壽命延長十年，貧窮率降至接近零。

以上的種種都表明了中國崛起具有重大的政治、經濟與投資意義。他指，在政治上中國已成為美國兩黨的重要議題，擔心中國崛起，以及延伸在全球的影響力等。

同時，中國的經濟規模與美國大致相當，且增長速度更快，故達利奧認為「時間站在中國這一邊」。內地受過良好教育的人口不斷增長，主修科技的大學生約佔全球1/3，是美國的3倍。中國還會產生及搜集，並利用人工智慧處理的數據。對於許多西方人來說，國家監督方面具有陰暗面，但是許多中國人卻認為，它能夠強化社會規範，也確保高的執行效率。觀看中國相對實力的其中一種方法，就是中國人口是美國的四倍，約25年後中國人均收入達到美國的一半時，中國的經濟規模將是美國的兩倍。

他指出，中國股票和債券均被低估，「中國的基本面強勁，資產價格相對具有吸引力，這些資產目前佔外國投資組合資產的3%或以下，適當的中性布局則是投資比重達到15%」。對於這種差異，他直言至少有部分是由於反華的偏見所造成，預期將會出現改變。中國市場正逐漸對外資開放，目前外資至少可以佔中國股、債市的60%，相比於2015年時只能佔1%。在各大主要股、債指數中，中國股、債所佔的權重也在提升。因此預期中國將出現有利的資本流入，支持人民幣匯率及金融市場。

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