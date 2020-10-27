【藍色浪潮】貝萊德：拜登勝算增　下調美債評級　

美國總統大選快將舉行，此前美股開始現大幅波動。外媒引述基金公司貝萊德指出，因應美國民主黨勝選和財政重大擴張的可能性提升，故下調美國國債的評級，並調升與通脹相關的其他債券評級。

報道引述Penn Wharton預算模組，民主黨候選人拜登提出的支出計劃總額約5萬億美元。貝萊德全球策略師Mike Pyle、Scott Thiel指出，這種選舉結果可能對國債孳息率構成上行壓力，但聯儲局可能採取行動防止金融狀況突然緊縮，或收窄孳息率升幅。

隨着生產成本上升以及聯儲局新策略允許通脹上升，貝萊德預期未來幾年通脹上升，料民主黨帶領的政府將加速市場為這些動能定價，通脹調整後或實際收益率進一步下降，將支持抗通脹債券(TIPS)價格上漲，故該行將TIPS的評級上調至增持。

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