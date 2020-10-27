【A股點評】中國海防提早布局量子科技領域

根據新華社報道，內地中共中央政治局10月16日下午就量子科技研究及應用前景舉行第24次集體學習，會議強調須深刻認識推進量子科技發展，加強量子科技發展戰略謀劃及系統布局。

項目發展之初，中國海防第一次注入長城電子資產，成為內地水下通信裝備唯一定點生產企業；第二次重組，通過向中船重工集團、七一五所等八個單位發行股份及支付現金的形式購買海聲科技、遼海裝備等公司股權，兩次注資完成後，公司實現了水下資訊系統各專業領域全覆蓋，成為內地水聲專業龍頭公司。

中船重工集團將中國海防定位為船舶電子資訊類資產平台，主要包括水下的水聲類資產及水上的電子類資產，未來有機會注入雷達及相關通訊電子資產，覆蓋「中華神盾」系統的重要部分，水聲類資產即將注資完成，按公司的定位，如果該部分資產能注入公司，將進一步提升價值，使中國海防成為船舶電子資訊龍頭公司。

我們預計公司2020至2022年母公司應佔利潤分別為7.4億元人民幣、8.6億元人民幣及9.8億元人民幣，每股淨利潤分別為1.04元人民幣、1.21元人民幣及1.38元人民幣，現時股價對應預測市盈率分別為35倍、30倍及26倍，維持「推薦」評級。

中國銀河國際證券

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