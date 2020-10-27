【專家點評】陳正犖：為何看好明年環球經濟及股市？

隨着天氣的轉冷，歐美各國疫情出現反彈，令投資者擔憂市場是否會再次出現大幅下跌。我們認為由於全球各國央行和政府的支持性政策，以及各國醫療系統對疫情已有一定的準備，市場所受到的衝擊會小於疫情第一次爆發的時候。

其實，我們已經可以看到全球經濟出現了一定程度上的反彈，我們預計全球經濟在明年會重拾升勢，達到5.4%左右的水平，企業每股盈利也會在明年大幅上漲，漲幅或可達20%。鑑於這些原因，我們對環球股票比較看好，對債券則建議偏低比重。

股票方面，我們看好亞洲新興市場，比如對中國的消費、科技、以及健康護理行業持長期樂觀看法。我們也看好美國中小企業股，美國中小企業股今年表現弱於大型企業，這主要是因為大型企業中很大部分是由大科技公司組成，雖然這些大型科技企業的基本面依然強勁，但我們認為疫情周期行業的股票具有追落後的趨勢，會給投資者帶來更大的回報。歐洲市場將會受到歐洲央行以及政府的支持，同時，弱美元也會給這一地區的股市帶來支持。隨着美元流動性緊張的問題得到紓緩，日圓在三月後也出現下跌，日圓的走弱有利於該國的出口，對日本股市是利好因素。債券方面，我們對美國國債以及投資級別債券看法中性，但是建議投資者多關注歐美高息債券以及亞洲新興市場債券的投資機會。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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