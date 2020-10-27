中美科技戰：美國被點死穴　九成電動車關鍵資源由華掌控

外媒引述美國民間智庫人士警告，由於稀土在電動汽車生產中必不可少，而中國又掌控了全球90%的稀土生產，意味其掌握美國電動車產業的未來和命運，故呼籲美國應盡快透過國際合作防範。

作為美國能源安全領袖協會(Energy Security Leadership Council，ESLC)兩名成員--美國海軍陸戰隊前指揮官James Conway及非暴力衝突國際中心創辦人Peter Ackerman，早前投書闡釋美國面臨的稀土危機有多嚴峻。ESLC是一個由商界、行業及退役軍官等組成的非政黨組織，關注及研究美國的能源安全問題。

文章指出，中國曾在製造業規劃中，列出一連串具有重大戰略與經濟意義的新興產業，其中就包含電動車及與此相關的電池產業，中國目前幾乎有能力從稀土生產到電動車市場，完全掌控整條電動車供應鏈。全球逾70%的電動車電池產能在中國，而美國不及10%；全球興建中的142座鋰離子電池超級工廠中，中國佔了107座、美國僅有9座。更重要是，生產電動車電池必不可少的稀土原材料鎳和鈷等，中國幾乎壟斷全球供應了。中國生產全球逾60%的負極電池材料、80%正極材料，以及絕大多數用於電動車馬達的永久磁鐵。

文章警告，若放任此局面持續，中國在電動車領域將成為美國、歐盟致命的戰略弱點，特別是當全球氣候政策的目標正推動邁向零排放汽車的時代，美國與歐盟對石油輸出國組織(OPEC)依賴的能源市場，將轉換成對中國的依賴。

他們提醒，稀土的加工及電動車零件生產幾乎由中國獨攬，將危及歐美汽車產業。美國汽車業不僅承擔1,000萬個工作職位，約3%的GDP，亦構成先進製造業的骨幹。對美國及其盟友而言，當務之急是發展出不依賴中國關鍵礦物的供應鏈，認清合作是強化金屬礦供應鏈的關鍵，美國應特許稀土合作企業，以建造一個整合冶煉與加工設施的營運機制，國際盟邦亦必須多元化供應、共同合作，才能制衡中國在關鍵資源儲備的投資。

稀土一向被譽為「工業黃金」或「21世紀科技金屬」，隨着各國環保車輛的政策及電動車產業的發展，稀土的需求量勢必有增無減。電動車對稀土金屬的需求比傳統車多25倍，其主要作為永磁馬達與發動機，永久磁鐵會在線圈內旋轉，進而發電，將機械能轉為電能。

外媒引述稀土企業TechMet首席執行官Brian Menell警告，即使美國或日本的車企擁有電動車的電池製造技術，但由於中國掌握了原料供應，中國必要時可在一個半月內對美封鎖稀礦出口，便足以令有關電池產業癱瘓。

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