港元拆息︰1星期大幅抽高至0.51厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至0.051厘；1星期大幅抽升至0.51厘，相信與巨無霸新股螞蟻集團今(27日)起公開招股有關；與樓按相關的1個月續跌至0.41厘；3個月持平，仍報0.54厘。

27/10/2020

隔夜 0.05107厘

1星期 0.51054厘

2星期 0.45375厘

1個月 0.41571厘

2個月 0.45750厘

3個月 0.54054厘

6個月 0.68143厘

12個月 0.85607厘

23/10/2020

隔夜 0.05482厘

1星期 0.13250厘

2星期 0.45821厘

1個月 0.43869厘

2個月 0.45607厘

3個月 0.54054厘

6個月 0.68679厘

12個月 0.85946厘

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