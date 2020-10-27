【期權攻略】陳偉明：港股短期繼續在100天線附近徘徊

內地「五中全會」前，中資金融股繼續強勢，其中內銀股表現更是標青，最主要原因是因為內銀股長期估值低殘，隨着內地疫情受控及經濟逐步復甦，內銀股被迫讓利的憂慮開始減低而作出價值回歸。然而內銀股始終短期升得過急，没有貨的投資者並不建議高追，宜等待美國總統大選後才重新部署。

另一方面，歐美新冠病毒確診個案激增，加上美國新一輪刺激經濟談判持續僵局，市場預料大選前國會通過新刺激方案的希望渺茫，港股在25,000關前受阻回落，並在今早回落至24,800點附近。

技術上，預料期指短期繼續在100天線附近上下徘徊，期指短期阻力及支持分別是24,967點及24,413點。如果期指短期內升穿上周五(23日)高位24,967點，博向上假突破後回落失敗，進取投機者可考慮小注買入收回價在24,500點以上的恒指牛證短炒，因為到時港股有機會進一步挾淡倉向上挑戰250天線大約25,400點。

期權策略上，可等待期指回落至大約24,400點至24,500點，同時Long Call及Long Put 11月價外1,200點恒指期權博港股11月爆邊。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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