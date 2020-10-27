有得震冇得瞓？總統大選臨近 美股過山車啟動…

美股周一(27日)遇到重大沽壓，道指急挫逾650點收市。外媒引述華爾街多位策略師表示，美國總統大選逼近，未來一周美股走勢將現大幅波動，惟料無論特朗普抑或拜登勝出，後市會出現反彈。

報道引述研究機構Fundstrat創辦人Tom Lee指出，美國大選臨近加上新冠肺炎疫情反彈，對美股造成雙重打擊，投資者的樂觀情緒可能正在減弱，因為新經濟刺激措施尚未出台，而大選又近在眼前。民調顯示拜登勝選機會大。在政策方面，如果拜登獲勝，現任政府有可能只是在刺激政策上拖拖拉拉，實際將抑制明年升勢。

他預期，未來兩周華爾街有很多須要擔心的事情，從而影響市場氛圍，惟在大選後，很多事情都會明朗化，新刺激措施出台只是時間與規模的問題，即使疫情再升溫，不大可能再出現年初的經濟大封鎖。

報道又引述投資機構Ironsides Macroeconomics執行合夥人Barry Knapp指，大選後美股很可能反彈，大選後往往會帶來樂觀的情緒，接着就是季節性因素。從歷史上看，美股往往會在選舉日到年底之間上升。他認為，市場似乎正在消化民主黨席捲美國大選的想法，拜登減稅政策上路，企業獲利、資本支出都將會下滑，惟若選舉後計票時間很長，沒有明確結果，或者選舉出現激烈競爭，這將導致股市出現一段波動期。

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