【專家點評】麥嘉嘉：中電信可作中長線投資
2020年10月27日 11:30
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(中新社圖片)
工信部早前發文件，同意中國聯通(00762)，中國電信(00728)，中國移動(00941)在全國範圍內展開物聯網等領域的eSIM技術應用服務。三家電訊商獲批eSIM全國應用許可，該技術廣泛被應用於可穿戴設備，未來將應用於車聯網、工業物聯網等電子產品中。消息利好三大電信股。
國務院此前指，對於通訊等基礎設施，建議允許非國有企業通過特許經營或政府外判等方式參與建設和運營，規模相對中移動為小的中國聯通，可望成為通訊行業推行混合所有制的首個試點，聯通有望與中電信進行合併，兩公司董事長8月職位互調，此舉或為合併前奏。一旦落實料可挑戰中移動成為市場領導者。
個股方面，中國電信(00728)首3季純利188.9億元人民幣，按年升1.7%。經營收入2,926.1億元，按年升3.5%，服務收入升3.5%至2,808.6億元。期內新增用戶1,378萬戶至3.5億戶，5G用戶增加6,019萬戶至6,480萬戶。首三季的產業數碼化收入為634.3億元，收入規模和收入佔比領先業界，計劃將持續拓展產業數碼化市場空間。中電信指，將聯同中國家電行業巨頭美的集團簽訂戰略合作框架協議，在家庭市場中拓展5G智能製造領域。
由於eSIM會取代傳統SIM卡，是5G+應用的關鍵技術之一，預期三大電訊商可以加快5G上客速度，有助提升電訊商的相關收入，按彭博綜合券商預測，中電信下半年盈利會好轉，今明兩年盈利增長會有6.5%。派息5%。可趁調整收集作中長線投資。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
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