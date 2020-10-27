【專家點評】麥嘉嘉：中電信可作中長線投資

國務院此前指，對於通訊等基礎設施，建議允許非國有企業通過特許經營或政府外判等方式參與建設和運營，規模相對中移動為小的中國聯通，可望成為通訊行業推行混合所有制的首個試點，聯通有望與中電信進行合併，兩公司董事長8月職位互調，此舉或為合併前奏。一旦落實料可挑戰中移動成為市場領導者。

由於eSIM會取代傳統SIM卡，是5G+應用的關鍵技術之一，預期三大電訊商可以加快5G上客速度，有助提升電訊商的相關收入，按彭博綜合券商預測，中電信下半年盈利會好轉，今明兩年盈利增長會有6.5%。派息5%。可趁調整收集作中長線投資。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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