【高盛推介】騰訊逆市創新高 留意高槓桿貼牛
2020年10月27日 11:32
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(23日)跌約0.4%。周二(27日)早段則發力逆市上升，高開約0.6%後升幅擴大，高見588.5港元，繼本月14日後再創上市新高，為A.T.M.X中表現最好。有評級機構基於騰訊在多個領域居於領先地位，業務狀況有所增強等利好因素，確定其評級為「A+」。
觀察個股輪證資金流向，可見上周資金傾向部署淡倉，5個交易日分別共錄得約500萬及570萬元資金流入認沽證及熊證。而認購證則於上周四(22日)及上周五共錄得約520萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，則見北水繼續吸納騰訊，當中上周五錄得約8億元資金淨買入。
投資者如看好，牛證方面可留意屬市場上少數貼牛的騰訊牛證(51153)，收回價552.68元，行使價550.18元，換股比率100，槓桿比率15.6倍。
並可留意收回價稍遠一點的低面值騰訊牛證(65816)，收回價550.18元，行使價547.68元，換股比率500，槓桿比率14.7倍。
投資者如計劃部署認購證，貼價的選擇可留意價外幅度約6%，年期約3個月的騰訊購證(15678)，行使價620.88元，2021年1月14日到期，實際槓桿8.9倍。
價外的選擇則可留意年期約3個月的騰訊購證(15954)，行使價658.88元，2021年1月11日到期，實際槓桿10.3倍。
投資者如看淡，熊證方面可留意屬貼熊的騰訊熊證(55526)，收回價590元，行使價592.5元，換股比率500，槓桿比率52.2倍。
投資者如計劃部署認沽證，高槓桿的選擇可留意年期約3個月的騰訊沽證(11368)，行使價507.5元，2021年1月15日到期，實際槓桿9.3倍。
貼價的選擇則可留意年期約3個月的低街貨騰訊沽證(11888)，行使價514.5元，2021年1月19日到期，實際槓桿9倍。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！