【高盛推介】騰訊逆市創新高　留意高槓桿貼牛

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(23日)跌約0.4%。周二(27日)早段則發力逆市上升，高開約0.6%後升幅擴大，高見588.5港元，繼本月14日後再創上市新高，為A.T.M.X中表現最好。有評級機構基於騰訊在多個領域居於領先地位，業務狀況有所增強等利好因素，確定其評級為「A+」。

觀察個股輪證資金流向，可見上周資金傾向部署淡倉，5個交易日分別共錄得約500萬及570萬元資金流入認沽證及熊證。而認購證則於上周四(22日)及上周五共錄得約520萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，則見北水繼續吸納騰訊，當中上周五錄得約8億元資金淨買入。

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