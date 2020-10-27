【全球攬炒】著名經濟學家席勒警告：宜降低美股投資比重

外國傳媒報道，2013年諾貝爾經濟學獎得主、自創經周期因素調整後市盈率(CAPE)指標的耶魯大學著名教授席勒(Robert Shiller)警告，投資者對於災難性崩潰可能發生的崩潰信心指數已到近年之最，股市卻仍處於相當高的水平，此落差表示美股已存在重大風險，故他奉勸投資者應減持美股，並增加投資資產類別的多元性。

外媒引述席勒表示，投資者面對問題是，在接下來6個月內，股市發生災難性崩潰(類似1929年10月28日或1987年10月19日)的可能性有多大？不論是機構投資者或散戶，多半睇淡，而且信心已經接近歷史的最低水平。

他認為，沒有人能預知未來，但基於新冠肺炎疫情、政治兩極分化，投資者普遍缺乏信心，對市場重大崩潰的擔憂是多年來的最高級別，但同時股票交易卻處於很高的水平。這種不穩定的組合並不意味着一定會發生崩潰，但亦表明發生意外的風險相對較高，應該謹慎，更凸顯在投資資產類別的多元化以及減少在美股風險的重要性

他又表示，現在主要的問題是，有沒有足夠的提醒讓投資者想起過去發生過的市場崩潰，進而產生一種避險的心理。新冠肺炎疫情再次升溫，混亂或暴力的大選，或許多其他事件都可能擾亂投資者。

今年4月，席勒便曾指出，雖然今次疫情未至於會重演1930年代的「經濟大蕭條」，但經濟必定嚴重下滑，人們知道疫情在未來好幾年都無法根除，因此幾年間都不會有大量民眾上餐廳及參加康樂活動，失業率將升到令人恐慌的水平，可能要好幾年時間才會全面回落。

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