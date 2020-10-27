【產經直播】想捕捉投資機遇 首選主題式ETF？
2020年10月27日 11:43
東網電視更多新聞短片
市場焦點落在巨型新股螞蟻集團(06688)招股，令港股繼續上落格局未有方向。《東網》全新節目《大師開LIVE》帶你走出悶局，放眼ETF市場，尋找具潛力的ETF產品。
第一集先帶大家了解主題式ETF內容、特點和投資表現。這個類別的ETF包含熱炒的雲計算和新能源概念，想了解更多，緊貼周二(27日)直播！
Global X ETFs特約《大師開LIVE》每隔周二中午12時半直播，有Global X ETFs銷售副總裁鍾駿和訊匯證券行政總裁沈振盈教你買賣ETF策略。￼
想了解更多Global X的產品：主題式、槓桿及反向ETF等產品，即上
歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：https://www.facebook.com/onccnews/
2.《東網Money 18》facebook專頁：
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！